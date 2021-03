Cold case: dood gevonden baby Doetinchem

De politie heeft nog altijd vragen rond de dode baby in Doetinchem. Wie is de moeder of de vader, wie is er betrokken geweest bij de dood van het jongetje en wie heeft het moederziel alleen achtergelaten in het water van de Kapperskolk in Doetinchem? Vragen waar hopelijk een antwoord op komt. Want het is nooit te laat om te praten.