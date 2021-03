Het onderzoek naar de moord op Henk Wolters

Op 4 maart 2021 meldde de politie in het opsporingsprogramma Onder de Loep dat het wapen waarmee Henk is vermoord, is gevonden. Aan ieder wapen verricht de politie onderzoek, onder meer wordt gekeken of het te linken is aan een schietincident. Uit dat onderzoek bleek in dit geval dat het om het wapen gaat waarmee Wolters om het leven is gebracht. Er wordt onderzoek gedaan naar DNA-sporen.