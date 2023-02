Dodelijke schietpartij - Schuureikenweg - Hoensbroek

Een man van 29 jaar uit Aken (D) wordt op zondag 2 mei 2021 rond 17.30 uur op de Schuureikenweg in Hoensbroek dood geschoten. De schutter(s) vluchtten, vermoedelijk richting België, en voor de zoektocht in de omgeving werden onder andere speurhonden en de politieheli ingezet.

Omschrijving

Op de plaats delict waren verschillende voertuigen gezien, waarvan er later één is aangetroffen en in beslag werd genomen.

Na een getuigenoproep meldden zich verschillende mensen, die iets gezien hadden vlak voor, tijdens en na het incident, maar ook met andere informatie.

Ook deed de politie een oproep voor het beschikbaar stellen van dashcam beelden.

Dit alles leidde op 8 juni 2021 tot de aanhouding van twee verdachten. Drie dagen later, op 11 juni, hield het onderzoeksteam nog eens twee verdachten aan. Allen zijn afkomstig uit Heerlen.

In juli 2021 is het onderzoek vanwege verschillende omstandigheden en de situatie toen, tijdelijk stop gezet. Alle relevante en beschikbare informatie was veilig gesteld en opgeslagen.

De vier verdachten uit Heerlen zijn na een tijdje te hebben vast gezeten en na verhoor in vrijheid gesteld.

In het najaar 2022 heeft het onderzoek een doorstart gemaakt.