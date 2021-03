Mehmet (49) werd op klaarlichte dag neergeschoten op straat

Want voor zijn familie, maar ook voor het rechercheteam van de politie, is het een raadsel waarom juist hij vermoord moest worden. Zat hij in de criminele wereld? Of had hij ruzie? Rechercheurs trekken zijn hele leven na. Ze zoeken in zijn huis, in zijn werkkring, in zijn moestuin, in de moskee en op veel andere plekken, maar vinden niets. Ze komen tot de conclusie: het kan niet anders dan dat de moordenaars zich vergist hebben. Alles wijst erop dat Mehmet een onschuldig slachtoffer is.