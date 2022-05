Vermissing en dood van Jihad Jafo

Dinsdag 24 mei wordt er in Opsporing Verzocht opnieuw aandacht besteed aan de dood van Jihad Jafo. Omdat het laatste teken van leven uit Den Ham komt, heeft het onderzoeksteam de inwoners van Den Ham dinsdag 24 mei een SMS gestuurd om de uitzending van Opsporing Verzocht onder de aandacht te brengen.

De teamleider legt uit: ‘We hopen natuurlijk dat er mensen kijken die informatie voor ons hebben. Misschien zijn er mensen in Den Ham die zich ineens realiseren dat ze iets opvallends hebben gezien tussen 6 december – de avond dat Jihad vermoedelijk in Den Ham is geweest – en nu.’

Ook de inwoners van Enschede en gebied Vechtdal worden via social media opgeroepen om de uitzending te bekijken. ‘In Bruchterveld is hij gevonden envanuit Enschede is Jihad vermist. Dus daar hebben mensen mogelijk belangrijke informatie. We komen graag in contact met mensen die Jihad die avond hebben gezien bij de rotonde.’ Verder komt het team graag in contact met mensen die meer kunnen vertellen over eventuele problemen die Jihad had.

Uitzending Opsporing Verzocht

De uitzending begint om 20.30 uur op NPO1. Woensdag 25 mei 2022 wordt het programma rond 13.20 uur herhaald op NPO1. Het item van Opsporing Verzocht wordt ook op deze pagina geplaatst. Onder het tabblad Media kunt u het item terugvinden.