Van wie zijn deze sieraden?

Omschrijving

Inmiddels is duidelijk dat de man bij minimaal negen woningen heeft toegeslagen in Papendrecht, Sliedrecht, Bleskensgraaf, ’s-Gravendeel en Strijen. Een gedeelte van de buit is gevonden en weer terug bij de, veelal oudere, slachtoffers. Het is niet gelukt om de herkomst van alle sieraden te achterhalen. Het is niet uit te sluiten uit dat de verdachte bij nog meer slachtoffers sieraden heeft weggenomen.