Gestolen fietsen zoeken eigenaar

Vragen

Van drie van de negen aangetroffen fietsen is de eigenaar achterhaald. Van zes nog niet. Het zijn fietsen die door hun opvallende uiterlijk makkelijk herkenbaar zijn. Herkent u uw eigendom of weet u van wie één van de getoonde fietsen is? Bel dan 0900-8844 en vraag naar Team ‘Veel Voorkomende Criminaliteit’ van basisteam-centrum of maak gebruik van het tipformulier.

Doe altijd aangifte van fietsendiefstal. Dat kan online via politie.nl, telefonisch via 0900-8844, of op een politiebureau. Alleen bij aangifte wordt uw fiets opgenomen in een fietsdiefstalregister. Hoe meer aangiftes, hoe onaantrekkelijker stelen en doorverkopen van fietsen wordt. Meer informatie over (het voorkomen van) fietsendiefstal vindt u hier.