Van wie zijn deze bij een cv-monteur en een goudopkoper aangetroffen gestolen sieraden?

De politie heeft bij een goudopkoper en bij een verwarmingsmonteur die werkzaam was in in de omgeving Amsterdam, Huizen, Amstelveen, Blaricum, Bussum, Uithoorn, Aalsmeer, Hilversum, Diemen, Naarden, Kortenhoef en nog meer.plaatsen, gestolen sieraden aangetroffen en in beslag genomen. Echter, de politie zoekt de eigenaren van deze sieraden nog. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van het RTV NH tv-programma Bureau NH van 24 januari 2018.

Begin oktober 2017 komt een vrouw uit Kortenhoef erachter dat er sieraden uit haar woning zijn gestolen, terwijl er niet is ingebroken. Ze doet aangifte van diefstal. Er is in die week maar één vreemde in haar huis geweest en dat was de cv-monteur. De vrouw had al een vreemd gevoel bij de man en zij verdenkt hem van de diefstal. De vrouw weet nog zijn naam en uit onderzoek van de recherche blijk,t dat de verdachte het hele jaar door bij verschillende goudopkopers sieraden heef tingeleverd. Bij een van de opkopers vindt de politie drie sieraden terug, afkomstig van de vrouw uit Kortenhoef.

De recherche arresteert de cv-monteur en treft in zijn woning diverse gestolen sieraden aan. Die neemt de politie in beslag. Ook bij een van de goudinkopers die de verdachte bezocht, treft de politie nog een aantal gestolen sieraden aan en neemt ook die in beslag. Het gaat vooral om gouden sieraden zoals ringen, kettingen en hangertjes. In één van de ringen is ook goed een inscriptie zichtbaar. Hier staat Evert 12-6-76 22-12-77.

Werkwijze verdachte

De verdachte werkte in diverse plaatsen in de omgeving 't Gooi / Amsterdan, onder andere in: Amsterdam, Amstelveen, Huizen, Blaricum, Bussum, Naarden, Hilversum, Uithoorn, Aalsmeer, Kortenhoef en Diemen. Het lijkt erop dat hij tijdens zijn werkzaamheden als onderhoudsmonteur vrije toegang had tot de bovenverdieping. Mogelijk kon hij ongemerkt de kamers betreden en hier geld en sieraden weggenemen. Deze sieraden verkocht hij vervolgens aan verschillende inkopers door heel Nederland. De verdachte moet zich op een later moment moeten verantwoorden voor de rechter.

Foto's

Door het tonen van foto's van de sieraden hopen we ten eerste ze weer aan de eigenaar terug te geven. Maar ook om het dossier compleet te maken en meer aangiften aan de man te koppelen.