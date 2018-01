Van wie zijn deze sieraden?

Omschrijving

De sieraden zijn op 13 december jl. in beslag genomen in een woning in ’s Hertogenbosch. Het gaat hierbij onder andere om armbanden, broches, hangertjes, horloge, kettingen, oorbellen, ringen, en munten. Onderzoek naar deze sieraden heeft nog geen resultaat opgeleverd.

De politie sluit niet uit dat het tweetal in Midden- en Zuid-Nederland betrokken is bij zo’n veertig diefstallen uit woningen. Hierbij hebben ze voor enkele honderdduizenden euro’s bij (hoog)bejaarden buit gemaakt. De slachtoffers of familieleden, die in dit onderzoek reeds aangifte hebben gedaan, worden door de politie rechtstreeks benaderd om te kijken of deze sieraden van hen afkomstig zijn.