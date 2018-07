Getuigen gezocht van overval frituur Molenberg

Het is dinsdag 12 juni als het personeel van Friture Molenberg in Heerlen richting sluitingstijd wordt opgeschrikt door een gewapende verdachte die een overval wil plegen. In het onderzoek naar de verdachte geeft de recherche nu foto’s van deze onbekende man vrij, in de hoop om informatie en tips van het publiek te krijgen.

Omschrijving

Een onbekende man komt die dinsdagavond rond 22.00 uur de frituur Molenberg aan de Kerkraderweg binnengelopen. Hij heeft een wapen bij zich en bedreigd het personeel achter de toonbank. De vrouwelijke medewerkster slaat alarm en schreeuwt richting een collega die in de keuken aan het werk is. Vervolgens duikt ze voor de verdachte weg achter de toonbank. Deze rent uiteindelijk zonder een buit de frituur weer uit in de richting Kaldeborn.

Onderzoek

Er is direct na de overval op de frituur een technisch onderzoek ingesteld in en rondom de frituur door medewerkers van de politie. Ook hebben agenten een buurtonderzoek gehouden en zijn getuigen opgeroepen om zich te melden. Dit heeft nog niet geleid tot aanhoudingen in het lopende onderzoek, daarom worden er nu ook foto’s van de bewakingsbeelden vrijgegeven.

De politie graag in contact met mogelijke getuigen die meer weten over deze overval en/of (de vluchtroute) van de verdachte. Heeft u iets gezien of gehoord dat het onderzoek mogelijk verder kan helpen? Deel uw informatie via het digitale tipformulier op deze website of via 0900 – 88 44. Indien gewenst kunt u ook anoniem uw informatie delen via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).