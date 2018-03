Van wie zijn deze sieraden?

Laatste update: 09-03-2018 | 09:38 Zaaknummer: 2017387784 Datum delict: 25-12-2017 Plaats delict: Rhenen

Agenten betrappen op 25 december 2017 in Rhenen op heterdaad een stel inbrekers en arresteren ze. In de auto van de verdachten vinden de agenten een flinke hoeveelheid sieraden. Die zijn waarschijnlijk van diefstal afkomstig. Maar waar en van wie ze zijn gestolen is nog onbekend. Daarom zijn we op zoek naar de eigenaren. Die willen we graag hun spullen teruggeven en daarmee meerdere diefstallen oplossen.