Getuigen gezocht van steengooier op auto

Zondagmorgen 25 maart 2018 reed een 69-jarige man uit de Duitse plaats Baesweiler met zijn auto over de N299 (Roderlandbaan) in Kerkrade. Toen er opeens eens steen op zijn voorruit werd gegooid.

Omschrijving

Rond 06.00 uur werd aan het einde van de tunnelbak vanaf een viaduct bij de Deken Deutzlaan op de auto gegooid. Hij ging dwars door de voorruit. Het is onduidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is. Agenten hebben na de melding direct een onderzoek ingesteld in de omgeving, maar troffen niemand aan. De bestuurder is niet gewond geraakt, maar de impact op het slachtoffer is enorm.