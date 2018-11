Van wie zijn deze ringen?

Omschrijving

In een lopend onderzoek naar verschillende woninginbraken in Amsterdam zijn twee gouden ringen aangetroffen. Het onderzoeksteam vermoedt dat allebei deze ringen van diefstal afkomstig zijn en wil graag weten wie de rechtmatige eigenaar/eigenaren is/zijn.

Is één of zijn allebei deze ringen uw eigendom? Of herkent u de ringen en weet van wie ze zijn? Neem dan contact op via 0900-8844 of vul het tipformulier in.