Vrouw ernstig gewond na woningoverval

Omschrijving

Een 76-jarige vrouw is op woensdag 30 januari thuis in haar appartement aan het Langswater wanneer er bij haar wordt aangebeld. Ze verwacht de thuiszorg, dus ze opent zonder argwaan de deur. Ze wordt vervolgens direct tegen de grond gewerkt door twee mannen die haar woning binnenstormen. De mannen zijn op zoek naar waardevolle spullen en geld, iets wat de vrouw niet in huis heeft. Haar woning wordt doorzocht en uiteindelijk gaan ze er alleen met haar portemonnee vandoor. De vrouw blijft gewond achter. Haar verwondingen blijken ernstig, want ze heeft zeer ernstig letsel opgelopen aan haar schouder. De vrouw is niet in staat om voor zichzelf te zorgen en ze verblijft in een verzorgingstehuis. Het is onduidelijk of zij volledig zal herstellen.

De recherche is bezig met een uitgebreid onderzoek. Van de verdachten zijn redelijk goede camerabeelden. Zij komen aan in een zwarte Seat. De eerste verdachte stapt uit de auto en blijft bij het afgesloten trappenhuis van het wooncomplex wachten. De tweede verdachte komt er ook bij en het tweetal hangt een tijdje rond het trappenhuis. Wanneer een andere bewoner nietsvermoedend via het trapgat het complex verlaat, zie één van de mannen zijn kans schoon en hij glipt naar binnen. Hij opent even later de deur voor de twee verdachte. Na de overval verlaten de mannen het complex via dezelfde weg. De mannen spraken Nederlands tegen de vrouw, met een buitenlands accent.

De recherche wil graag weten wie de mannen herkent, al dan niet in combinatie met de zwarte Seat. Alle informatie over deze overval is welkom. Informatie kan worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.