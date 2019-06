Vrouw op gewelddadige manier beroofd van tas

Op donderdag 16 mei werd een vrouw op de Vorstenstraat in Heerlen slachtoffer van een gewelddadige straatroof. Het is ongeveer 18.30 uur in de avond als twee jonge mannen van hun fiets springen en de vrouw van haar tas proberen te beroven.

Ze blijft haar tas vasthouden en wordt door de daders over de straat heen gesleurd. Uiteindelijk moet ze noodgedwongen loslaten en gaan de verdachten er met de buit vandoor. Ze vluchten over de Parallelweg, voorzij station richting centrum.

Vragen

De eerste verdachte is een jonge man. Hij droeg een spijkerbroek, witte sneakers, een donkergroene jas met zwarte accenten. Daarnaast had hij donker haar en een baardje. Hij verplaatste zich op een blauwe fiets. De andere verdachte was ook een jonge man. Hij droeg een donkere broek, witte sneakers met zwarte enkelsokjes en droeg een blauw jas van vermoedelijk het merk Nike. Hij had rossig haar en reed op een zwarte fiets.

Kent u de verdachten of klinkt het signalement u bekend in de oren? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of deel uw informatie anoniem via 0800-7000.