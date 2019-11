Gestolen sieraden aangetroffen ten gevolge van insluipingen

De politie heeft dinsdag 1 oktober vier mannen in de leeftijd van 22 tot en met 32 jaar aangehouden nadat in een auto tientallen sieraden, laptops, telefoons en tablets werden aangetroffen die van diefstal afkomstig bleken. De 32-jarige verdachte zit nog steeds vast, de andere drie mannen werden na verhoor op vrije voeten gesteld.

Omschrijving

In het onderzoek kwam naar voren dat enkele eigenaren van de goederen woonachtig zijn in zorginstellingen in Zaandam en Purmerend. Meerdere bewoners deden in september 2019 aangifte van insluiping in hun woning waarbij met name sieraden waren weggenomen. Inmiddels heeft de politie aan twaalf slachtoffers hun gestolen spullen kunnen teruggeven. Maar een groot aantal sieraden ligt nog te wachten op hun rechtmatige eigenaar.