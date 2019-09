Wie herkent deze sieraden?

Medio augustus zijn er bij een fouillering van een man diverse sieraden aangetroffen. De politie vermoedt dat deze sieraden mogelijk afkomstig zijn van een inbraak of diefstal. Door beelden van de sieraden vrij te geven, hoopt de politie in contact te komen met de rechtmatige eigenaren van deze juwelen.

Omschrijving

Veel van de sieraden hebben betrekking op paarden. Opvallend is een hangertje in de vorm van een hartje. Deze is op de achterkant voorzien van een paardenhoofd en een naam: Moonstar. Op de voorkant is het profiel van een man en vrouw gegraveerd. De vrouw heeft langer haar die ze in een schuine scheiding draagt. De man draagt een geruite blouse en een hoed. De foto van deze betreffende hanger wordt in verband met privacy nog niet vrijgegeven.