Eigenaren van gereedschap gezocht

Tijdens een onderzoek naar diefstallen bij bedrijven en uit bedrijfsauto's is de politie op een heleboel gereedschap gestuit. Denkt u eigenaar te zijn van een of meerdere spullen? Mail dan met het tipformulier of bel de politie: 0900-8844.

Omschrijving

Op 28 november jl. werden een man en een vrouw gearresteerd voor een diefstal bij een bedrijf aan de Schouwerweg in Heinkenszand. Het tweetal werd ook gezocht voor een bedrijfsinbraak in Heiloo op 5 oktober jl. Ook werd onderzoek ingesteld naar een inbraak in een bedrijfsauto in Leiden op 29 september jl. Tijdens het politieonderzoek werd in een garagebox in Rotterdam een flinke hoeveelheid gereedschap in beslag genomen. Daarnaast vond de politie een reeks afbeeldingen met mogelijk gestolen gereedschappen.