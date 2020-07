Tientallen oldtimer onderdelen aangetroffen

In een lopend onderzoek is de politie bij een doorzoeking in een garagebox aan de Paalweg in Urmond op tientallen onderdelen van oldtimers, vermoedelijk van het merk Porsche, gestuit. De doorzoeking vond plaats op 14 juli jl.

Omschrijving

De onderdelen zijn waarschijnlijk afkomstig van gestolen oldtimers in het grensgebied Duitsland, België en Nederland.

De spullen zijn in beslag genomen en bevinden zich op dit moment in de politieopslag.

Van niet alle spullen is de herkomst te achterhalen. Het gaat onder andere om spatborden, bumpers, ruiten, banden, spoilers, portieren.

De politie wil graag in contact komen met mensen die deze oldtimer onderdelen herkennen, weten waar ze vandaag komen of waar ze thuis horen.

Sommige onderdelen zijn zeer specifiek en voor de liefhebber van oldtimers direct herkenbaar.

Alle onderdelen zijn hier te bekijken.

Informatie, tips of spullen herkend? Bel dan met de politie via 0900-8844. Of vul het digitale tipformulier in.