Eigenaren van horloges en sieraden gezocht

Bij een onderzoek naar een woninginbraak in Den Haag werden er twee verdachten aangehouden. In hun woning werden er door het rechercheteam diverse sieraden en horloges aangetroffen.

Vragen

Is er in de periode januari- tot en met juli 2020 in uw woning ingebroken? Zijn daarbij sieraden en/of horloges weggenomen? Herkent u op de afbeeldingen uw eigendom en kunt u dit met bewijsstukken aantonen? Bel dan met de politie: 0900-8844 en vermeld het dossiernummer: DH2R020053. Na het noteren van uw gegevens wordt u later door een rechercheur teruggebeld.