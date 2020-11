Verkeerscontrole leidt tot vondst van gestolen sieraden

Bij een verkeerscontrole in Den Haag is op zaterdag 31 oktober een 42- jarige verdachte aangehouden. Bij deze verdachte werden gestolen sieraden aangetroffen.

Omschrijving

Agenten hielden op zaterdagavond 31 oktober rond 22.30 uur op de Schenkkade in Den Haag een verkeerscontrole. Bij deze verkeerscontrole troffen agenten in de auto van de 42- jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, diverse sieraden en tafelzilver aan. Uit onderzoek is gebleken dat deze mogelijk van diefstal afkomstig waren. Een aantal sieraden zijn inmiddels aan de rechtmatige eigenaren teruggegeven. Het onderzoeksteam doet op dit moment onderzoek naar andere eigenaren van de inbeslaggenomen sieraden en tafelzilver. De verdachte zit op dit moment nog steeds vast.