Fotocamera's aangetroffen Jan Hanzestraat Amsterdam

Wanneer de politie na een woninginbraak eind juni 2020 een onderzoek begint, treffen agenten vervolgens op een adres op de Jan Hanzenstraat in Amsterdam-West allerlei waarschijnlijk gestolen goederen aan. Bij een deel van deze spullen wordt daarna een aangifte gevonden, maar bij onder andere twee fotocamera’s is dat tot op heden niet gelukt. Op de geheugenkaartjes die nog in de fototoestellen zaten, stonden meerdere foto’s. De politie deelt nu enkele van deze foto’s, in de hoop de rechtmatige eigenaar van deze camera’s te kunnen achterhalen.

Omschrijving

De aangetroffen camera’s betreffen een camera van het merk Sony, type Cyber Shot en een camera van het merk Canon, type Eos. Het vermoeden bestaat dus dat deze camera’s van diefstal afkomstig zijn. De op de foto’s afgebeelde personen zijn in verband met hun privacy onherkenbaar gemaakt. Het onderzoeksteam heeft er echter goede hoop op dat deze personen zichzelf wél zullen herkennen. Uiteraard komt het team graag met hen in contact, zodat de camera’s geretourneerd kunnen worden en omdat zij mogelijk waardevolle informatie voor het rechercheteam hebben.

Foto 1

Op de eerste foto zien we een close up van een jonge man (links) en een jonge vrouw (rechts). De jongeman op links draagt een lichtgrijze trui, vest of hoodie. Beide personen hebben donkere ogen en donker haar.

Foto 2

Op de tweede foto zien we twee vrouwen van ongeveer 65 jaar. Deze foto zou mogelijk op een boot of ferry gemaakt kunnen zijn gemaakt, gezien het water dat links van de twee vrouwen op de foto staat. De vrouw op links draagt een donkerblauwe broek, een donkerblauw vest en een blauw-wit gestreept shirt onder het vest. Ze heeft halflang blond haar en draagt een bril, waarvan het montuur aan de zijkanten rood is. De vrouw op rechts draagt eveneens een blauwe broek, een blauw vest en draagt een wit T-shirt met blauwe print onder het vest, waar de letters SAILS op te zien zijn. De vrouw heeft kort, blond haar.

Foto 3

De derde foto zien we een woonkamer. De foto is gericht op het televisiemeubel, met daarop de televisie. Rechts in beeld is een stuk van een voorwerp te zien, wat mogelijk een rolstoel is. De setting doet de politie vermoeden dat de foto is gemaakt in een zorgcentrum, verpleeghuis of een soortgelijke locatie.

Amsterdamse eigenaren

In de woning op de Jan Hanzenstraat werden rond de driehonderd vermoedelijk gestolen items in beslag genomen en agenten hielden daar een verdachte voor aan. Enkele goederen, zoals laptops, telefoons en fotocamera’s, stonden inderdaad bij de politie geregistreerd als gestolen en bleken te zijn weggenomen bij verschillende diefstallen en woninginbraken in Amsterdam. De recherche gaat er dan ook vanuit, dat ook deze camera’s van diefstal afkomstig zijn en dat de eigenaar of eigenaren uit de buurt van de hoofdstad moeten komen.