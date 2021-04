Eigenaren (vermoedelijk uit Amsterdam-West) gestolen goederen gezocht

In een lopend onderzoek heeft de recherche in een boxruimte in Amsterdam-West een grote hoeveelheid goederen vermoedelijk gestolen goederen aangetroffen. Bij een deel van deze goederen is daarna inderdaad een aangifte van diefstal gevonden, maar van andere spullen weet de recherche helaas nog niet wie de rechtmatige eigenaar is. In de hoop de eigenaren alsnog te vinden en er achter te komen waar en hoe de goederen precies gestolen zijn, deelt de politie nu beelden van de spullen in kwestie.

Omschrijving

Het gaat voornamelijk om waardevolle horloges, foto- en videocamera’s en dure pennen. De gestolen goederen die naar een aangifte te herleiden waren, blijken soms al in 2017 weggenomen te zijn. In de aangiftes komt naar voren dat die spullen voornamelijk gestolen zijn bij inbraken in woningen, winkels en andere bedrijven en inbraken in/diefstal van auto’s in Amsterdam-West en omgeving.

De politie roept daarom iedereen die vanaf 2017 het slachtoffer is geworden van een diefstal en/of inbraak met name in Amsterdam-West op om de foto’s van de goederen te bekijken of ze hun eigendommen mogelijk herkennen. Zo hoopt de recherche ook van de andere spullen de rechtmatige eigenaar te vinden. Niet alleen om de goederen uiteraard weer te retourneren, maar ook met het oog om de informatie over waar en hoe de goederen zijn weggenomen.