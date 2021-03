Eigenaren van sieraden en munten gezocht

Laatste update: 04-03-2021 | 17:40 Zaaknummer: 2021075066 Datum delict: 01-02-2021 Plaats delict: Hengelo

In de woning van een aangehouden verdachte hebben we verschillende gestolen goederen gevonden. Een gedeelte hiervan hebben we terug kunnen geven aan de rechtmatige eigenaren, maar er zijn sieraden en munten waarvan de eigenaar nog onbekend is.