What'sApp-fraude gevolgd door geldopname

Een inwoonster van de gemeente Sluis is het slachtoffer geworden van What'sApp-fraude. Een persoon benaderde haar via dit chatprogramma en deed zich valselijk voor als haar zoon. De nog onbekende dader haalde haar over ruim 2000 euro over te maken naar 'zijn' bankrekening.

Omschrijving

Een inwoonster van Sluis wordt eind vorig jaar slachtoffer van de zogenaamde 'Vriend in noodfraude". Via What's app werd zij benaderd door een persoon die zich voordeed als haar zoon. De oplichter vertelde dat er water op zijn telefoon was gevallen. Hij kon niet in zijn mobiel bankieren komen maar moest wel met spoed enkele facturen betalen. Hij vroeg zijn 'moeder' om het geld even voor te schieten en voor hem te betalen. Vervolgens stuurde hij de bankgegevens door waarna het slachtoffer het gevraagde geldbedrag daar naar toe overmaakte. Dezelfde dag worden er in Rotterdam van deze rekening meerdere keren geld opgenomen. De pinner staat op beeld.