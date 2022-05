Eigenaren gestolen sieraden gezocht

Laat het ons weten via het tipformulier.

Bij een controle heeft de politie verschillende gestolen sieraden gevonden. Deze zijn vermoedelijk afkomstig van woninginbraken die in de eerste helft van 2020 in Noord-Nederland zijn gepleegd.

Omschrijving

Een aantal sieraden hebben we al terug kunnen geven aan de eigenaren, maar van de hier getoonde sieraden weten we niet van wie ze zijn. Als u de eigenaar bent van een of meer van deze sieraden, neem dan contact met ons op.

De foto's van de sieraden hebben allemaal een nummer gekregen. Ga met de muis over de foto, dan wordt het nummer zichtbaar.

Herkent u iets van u zelf? Laat het ons weten en vermeld het nummer er bij. U kunt contact opnemen met de politie via 0900 8844 of het tipformulier op deze pagina.