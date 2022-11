Diefstal met geweld; wie herkent deze mannen?

Omschrijving

Rond 18.25 uur die zaterdag stapt het slachtoffer in zijn auto die geparkeerd staat op de Saarland als hij twee onbekende mannen op hem af ziet rennen. Eén van de twee doet de passagiersdeur open en de andere trekt de man hardhandig uit zijn auto. Eenmaal uit de auto wordt hij met vermoedelijk pepperspray in zijn gezicht gespoten. Geschrokken en met pijn in de ogen roept hij om hulp. De man wordt door de ene vastgehouden en de andere weet zijn Rolex-horloge te stelen. Vervolgens rennen zij ervandoor in de richting van een zwarte Renault Clio die even verderop in de straat staat. Hier stappen de mannen in en rijden met hoge snelheid weg. Het slachtoffer laten zij gewond en angstig achter.

De verdachten zijn vóór het incident vastgelegd op camera als zij in de buurt rondlopen. Opvallend is dat één van de twee zwarte handschoenen draagt.

Signalement verdachten



Verdachte 1

- Man

- 20 tot 25 jaar oud

- 1.70 á 1.75 meter lang

- Donkergetinte huidskleur

- Groot/gespierd postuur

- kort haar

- Droeg een zwarte T-shirt en broek en zwarte handschoenen

- Droeg zwarte sneakers

Verdachte 2

-Man

- 20 tot 25 jaar oud

- 1.70 á 1.75 meter lang

- Gespierd postuur

- Donkergetinte huidskleur

- Droeg een grijze joggingsbroek en zwarte (fleece) jas/jack

- Droeg zwarte sneakers

De recherche in Purmerend onderzoekt de diefstal met geweld en kan uw hulp in het onderzoek goed gebruiken.