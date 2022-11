Wie zijn de eigenaren van deze aangetroffen elektrische fietsen?

De politie is op zoek naar de eigenaren van een vijftal kostbare, elektrische (bak)fietsen, die tijdens een onderzoek op 7 oktober 2022 in een bedrijfspand in Oud West zijn aangetroffen. In totaal zijn daar gestolen fietsen (vooral elektrisch) aangetroffen, waarvan de meeste inmiddels bij de rechtmatige eigenaar zijn teruggebracht. Alleen van vijf overige fietsen weet de politie niet wie de eigenaar is. De politie deelt daarom beelden van deze fietsen, in de hoop ze terug te kunnen brengen.

Omschrijving

Diefstal

Bij dit onderzoek zijn twee verdachte Amsterdammers aangehouden. Zij worden verdacht van heling. Hun rol wordt verder onderzocht. Onbekend is welke personen verantwoordelijk zijn voor de diefstal van deze fietsen. Ook is onduidelijk hoe de fietsen daar komen. Één ding is vrijwel zeker: de fietsen zijn van diefstal afkomstig.

Omschrijving

Er is sprake van vijf fietsen:

1. Een zwarte elektrische Babboe bakfiets, Model Babboe Dog, Met loopplank voor een hond aan de voorkant van de bak. Hier zit een sleutelhanger aan met daarop de namen Madelief en Annabelle.

2. Een zwarte, elektrische bakfiets van de Fietsfabriek, met bruin zadel en een zwart fietsenstandaard

3. Een elektrische matgrijze fiets van het merk Samebike, met zwarte glanzende letters

4. Een elektrische zwarte fiets van het merk Samebike, met witte/licht grijze letters

5. Een witte Urban Arrow bakfiets: Deze fiets is hoogstwaarschijnlijk gedemonteerd door de verdachten, mogelijk voor bruikbare onderdelen. De politie heeft de fiets in deze staat aangetroffen.

Vragen

Wij zijn de eigenaren van deze luxe fietsen? Of heeft iemand meer informatie over van wie, hoe of wanneer deze fietsen mogelijk gestolen zijn? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.