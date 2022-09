Herkenning gezocht van poging woningoverval

Na de melding is de politie direct een onderzoek gestart. In de omgeving van de woning is gezocht naar mogelijke verdachten, maar deze zijn niet meer aangetroffen.

Omstreeks 07.45 uur werd bij de woning aan de Bereklauw aangebeld door een man die zich voordeed als pakketbezorger, terwijl de andere man zich verschuilde achter een muurtje. Toen de bewoner de voordeur opende, probeerde de bezorger deze meteen verder open te duwen om binnen te komen. De man wist de deur weer in het slot te krijgen en zo te voorkomen dat de overvallers binnen kwamen. De mannen besloten daarop te vertrekken maar niet voor één van hen op de voordeur schoot met een vuurwapen. Vervolgens vertrokken zij in een donkerkleurige auto. Vermoedelijk een Mercedes-Benz CLA. Niemand raakte bij het incident gewond.

Vragen

-Herkent u deze overvallers?

-Herkent u zichzelf in de beelden?

-Heeft u andere informatie over deze zaak?

Neemt u dan contact op met de politie in via bijgaand tipformulier of telefonisch via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Graag met vermelding van zaaknummer: 2021263963