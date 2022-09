Wie herkent deze overvallers?

Omstreeks 19.55 uur liepen de mannen de snackbar binnen. Na de overval vluchtte het tweetal rennend in de richting van de Hartenstraat. Bij de overval zijn honderden euro’s buitgemaakt. De recherche in Alkmaar vermoedt dat mogelijk een derde persoon bij de overval betrokken is die de voorverkenning voor zijn rekening nam. Ook deze dader is vastgelegd op camera als hij vlak vóór de overval in de omgeving al fietsend aan het bellen is.

Vragen

-Herkent u deze mannen? Wellicht in combinatie met elkaar.

-Herkent u zichzelf in de beelden?

-Heeft u andere informatie over deze zaak?



Neemt u dan contact op met de politie in Alkmaar via bijgaand tipformulier of telefonisch via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Graag met vermelding van zaaknummer: 2022184833