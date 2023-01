Spullen afkomstig van woninginbraken Almere

De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van de onderstaande spullen. Deze zijn aangetroffen bij een 52-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij vier woninginbraken in Almere.

Omschrijving

De verdachte is begin van deze maand aangehouden. Aan de hand van camerabeelden weten we dat hij bij tenminste vier verschillende inbraken in Almere betrokken is. In het huis van de vermoedelijke inbreker hebben we allerlei spullen gevonden die niet van hem zijn. Maar van wie wel?

De foto hiernaast toont meerdere sierraden. Maar er is nog meer aangetroffen. Scroll naar onderen voor de andere sierraden.