Eigenaar gezocht mogelijk gestolen boot

Op donderdag 15 juni zijn er twee verdachten aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid bij een inbraak in de regio Waterland. Voor hun vlucht hebben zij gebruik gemaakt van een mogelijk gestolen boot. Wij zijn op zoek naar de rechtmatige eigenaar.

Omschrijving

Is deze boot van u of weet u wie de rechtmatige eigenaar is? Meld u zich dan bij de politie via 0900-8844. Of laat een reactie achter in onderstaande tipformulier.