Gezocht eigenaar sieraden omgeving Dordrecht

Omschrijving

Als er ingebroken wordt in je huis heeft dat enorme impact. Helemaal als er dan ook nog waardevolle sieraden of telefoons met foto’s die heel dierbaar zijn worden mee genomen. In een lopend onderzoek waarbij verdachten zijn aangehouden, vonden rechercheurs sieraden en telefoons die vermoedelijk dit jaar in Dordrecht zijn gestolen. Een aantal sieraden hebben we gelukkig al terug kunnen geven aan slachtoffers. Maar helaas hebben we nog niet alle eigenaren kunnen achterhalen. Ben jij de rechtmatige eigenaar of weet je van wie deze sieraden en/of telefoons zijn? Neem dan contact met ons op via 0800/6070 of anoniem via 0800/7000.