Steekincident - Balijelaan - Utrecht

In de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 oktober rond 00.30 uur is een vrouw gewond geraakt bij een steekincident op de Balijebrug. Heb jij meer info? Bel 0900-8844

Omschrijving

Het slachtoffer, een vrouw van 20 jaar uit Nieuwegein zat bij een vriendin achterop de fiets toen een onbekende man naast hen kwam fietsen. Hij sprak haar aan en vrijwel direct stak hij haar met een scherp voorwerp. De vrouw raakte hierbij gewond aan haar gezicht. De verdachte fietste daarna weg in onbekende richting.

De politie is direct na het incident op zoek gegaan naar de dader en heeft een burgernetbericht met zijn signalement verspreid. Dit heeft nog niet geleid naar de identiteit van de man.

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen die deze man voorafgaand aan of na afloop van het incident hebben gezien. Woont u in de buurt van de Balijelaan / Balijebrug en heeft u een camerabeelden van deze man, neem dan contact op met de politie. Volgens een getuige reed de man op een fiets met witte plastictassen aan het stuur.

Het signalement van de verdachte:

Zwart, kort haar

Licht getinte huidskleur

Donkere wenkbrauwen

Droeg meerdere lagen kleding over elkaar

Tussen de 40 en 50 jaar oud

Onderzoek incidenten

Op 27 en 30 september zijn twee vergelijkbare incidenten geweest waarbij twee jonge vrouwen gewond zijn geraakt. In alle gevallen was er sprake van een dader op een fiets en werd het slachtoffer verwond met een scherp voorwerp. Er zijn ook verschillen met name in het signalement en de beschrijving van de fiets. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze incidenten daadwerkelijk verband hebben met elkaar.

Maatregelen

Naast het opsporingsonderzoek zijn er ook zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen om de dader(s) zo snel mogelijk te identificeren / aan te houden om meer slachtoffers te voorkomen.

Wat kun je doen?

Wees alert op en in de buurt van de Balijelaan en bij verdachte situaties en/of personen bel 112.