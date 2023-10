Steekincident - Moskeeplein - Utrecht

Omschrijving

Een conflict tussen een groep mannen liep begin van de avond uit op een vechtpartij waarbij twee mannen van 18-jaar uit Utrecht gewond zijn geraakt. Een verdachte van 27 jaar uit Utrecht is later op de avond aangehouden. Ben jij getuige geweest van dit incident en heb jij nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.