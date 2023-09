Openlijk geweldpleging – Stationsplein – Leeuwarden

Omschrijving

Een groep van zo’n 30 tot 40 personen zoekt op vrijdagavond 26 mei rond 21:00 uur de confrontatie op met elkaar. Het gaat waarschijnlijk om aanhangers van rivaliserende voetbalclubs. De vechtpartij vond plaats voor en rondom het station van Leeuwarden. Veel politie-eenheden gaan ter plaatse en het lukt de politie uiteindelijk om de groepen uit elkaar te halen.

Rechercheonderzoek leidt tot aanhouding zeven verdachten

Meerdere personen zijn staande gehouden en gecontroleerd. Ook zijn die avond drie mannen aangehouden voor openlijke geweldpleging. Rechercheonderzoek leidt op woensdag 13 september tot de aanhouding van nog eens zeven verdachten.

Tot 20 september geblurd, daarna herkenbaar

Van de verdachten die we op deze pagina tonen, weten we nog niet wie ze zijn. Veel van hen staan duidelijk op scherpe camerabeelden. Wie (her)kent deze mannen? We delen de beelden van de verdachten eerst geblurd. Wanneer zij zich niet vóór 20 september bij de politie melden, brengen we ook de herkenbare beelden naar buiten. Herken je jezelf op deze beelden? Voorkom dan dat de politie ze herkenbaar toont en meld je.

Tips kunt u achterlaten door te bellen met de opsporingstiplijn: 0800-6070. Het is ook mogelijk om anoniem informatie te delen, bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Informatie die u achterlaat in het onderstaande tipformulier, belandt ook bij het onderzoeksteam.