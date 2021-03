Straatroof omgeving Station Muziekwijk

Mogelijk hebben mensen de verdachten of het slachtoffer bij het Strawinskypad gezien. We zijn op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over de straatroof, of misschien wel beelden hebben van een verdachte situatie. Ook zijn er mogelijk één of meerdere voorbijgangers geweest die het slachtoffer hebben aangesproken. Signalement Verdachte 1 - Man - Donker getinte huidskleur - Tussen de 18 en 20 jaar oud - Ongeveer 1.80 meter lang - Normaal postuur - Hoofddeksel en haardracht onbekend - Zwart mondkapje (over zijn kin) - Zwarte, dunne gewatteerde jas van normale lengte - Zwarte broek Verdachte 2 - Man - Donker getinte huidskleur - Tussen de 18 en 20 jaar oud - Tussen de 1.85 en 1.95 meter lang - Dun postuur - Droeg iets wits op zijn hoofd. Onbekend wat voor een type hoofddeksel - Donkere kleding - Droeg een klein zwart tasje ter hoogte van zijn heupen.

Vragen

Het vermoeden is dat de verdachten twee verschillende kanten op zijn gevlucht, richting de Pianoweg en richting Station Muziekwijk. We vragen getuigen uit die omgeving om contact op te nemen met de politie. Een vrouw op de fiets reed tijdens de straatroof voorbij. De politie komt graag met deze vrouw in contact omdat zij mogelijk informatie heeft die ons kan helpen bij het onderzoek. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van onderstaand tipformulier of www.meldmisdaadanoniem.nl