Dodelijk schietincident Jan Evertsenstraat

In de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 oktober wordt er rond 03.45 uur geschoten op de kruising van de Jan Evertsenstraat met de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam. De 44-jarige Haarlemmer Hakan Aradas wordt geraakt en overlijdt aan zijn verwondingen.

Inmiddels is bekend dat mogelijk één van de betrokkenen als bijnaam Snottie heeft. Verder is er ook informatie bekend over de man die op de bewakingsbeelden voor deze ‘Snottie’ uitrent. Die zou de bijnaam Appie hebben. Deze Appie zou weer veel omgaan met twee mannen die Chucky en Mouse worden genoemd.

Omschrijving

Hakan Aradas

Hakan Aradas (44) werkte als onderhoudsmonteur en heeft samen met zijn vrouw drie kinderen. In de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 oktober besluit hij om met twee vrienden vanuit Haarlem nog even uit te gaan in Amsterdam.

De vrienden willen die nacht ergens na 03.00 uur naar een Turks café in de buurt van het Mercatorplein. Maar omdat dat net gaat sluiten, spreekt Hakan een Turks sprekende man aan op een scooter. Die man weet dat er een eindje verderop in de Jan Evertsenstraat een Turks café is, dat nog wel open is en biedt aan voor ze uit te rijden. Rond 03.45 uur komen de mannen aan. Terwijl een van zijn vrienden de auto parkeert, staat Hakan met de andere vriend alvast voor de deur samen met een aantal andere mannen. Hakan praat met een waarschijnlijk Marokkaanse man, die zichzelf Youssef noemt. Wat er daarna precies misgaat is nog altijd niet duidelijk, maar op een bepaald moment lijken hij en Hakan ruzie te hebben, waarna ze samen weg lopen.

Hoe snel het daarna uit de hand loopt, is vastgelegd door een camera aan de overkant van de straat. Hakan wordt belaagd door een clubje mannen. Hij wordt geschopt en geslagen. Eén van zijn vrienden probeert hem nog te helpen maar op dat moment trekt één van de mannen een wapen en schiet. Hakans vriend is geraakt en rent voor zijn leven. Terwijl ook de rest in paniek wegrent neemt de schutter nu ook Hakan onder vuur. Dat wordt hem fataal.

De politie heeft geen reden om aan te nemen dat Hakan met voorbedachte rade om het leven zou zijn gebracht. Hakans vrienden zagen hem ruzie hebben met die latere schutter, iemand die hij dus pas net had ontmoet. De politie weet nog altijd niet waar die ruzie over ging. Mocht er mogelijk wel een conflict zijn van Hakan met andere personen dan horen ze dat graag.

Signalement schutter

De schutter is een man die zichzelf “Youssef” noemde, mogelijk is hij van Marokkaanse afkomst. Hij is tussen de 20 en 30 jaar oud en tussen de 1.70 en 1.80 m lang. Hij had mogelijk een petje of capuchon op. Hij droeg een donkergekleurde jas tot over de heupen, een spijkerbroek en donkergekleurde schoen met een lichtkleurige zool.

Beloning

Er is een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding en veroordeling van de schutter.

Overige vragen

Wie (her)kent de schutter aan de hand van de bewakingsbeelden en het signalement?

Wie heeft de schutter op die vrijdagavond 7 oktober of daaropvolgende nacht nog heeft gezien, ook nog voor het incident? Dat kan in een horecagelegenheid geweest zijn ergens in de buurt.

Wie waren verder bij de vechtpartij betrokken?

Wie weet meer over deze zaak?

Heeft u informatie? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch aan ons doorgeven via de Opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.

Update mei 2017:

Speciale politiepost in verband met onderzoek dodelijke schietincident Jan Evertsenstraat

Op vrijdag 19 mei staat er op het Witte de Withplein een speciale politiepost in verband met het dodelijke schietincident aan de Jan Evertsenstraat. De 44-jarige Hakan Aradas kwam daar in de nacht van 7 op 8 oktober om het even nadat hij werd neergeschoten bij een uit de hand gelopen ruzie.

De recherche vermoedt dat de mannen die betrokken waren bij de ruzie, en mogelijk ook de schutter, uit de buurt komen en dat mensen uit de buurt mogelijk meer informatie hebben over deze zaak. Om die reden is er een speciale politiepost neergezet waar buurtbewoners video's kunnen bekijken over de zaak in het Nederlands, Turks en Arabisch. Ook worden er flyers uitgedeeld in deze drie talen.

Op dinsdag 23 mei wordt in Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak. Op woensdag 24 mei is er nogmaals een speciale politiepost in de wijk, dan staat deze op de hoek van de Admiralengracht met de Jan Evertsenstraat.