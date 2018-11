Dood Rosleny Magdalena

Onbekende fietser in regenpak

Rosleny vertrok die donderdagochtend 17 november samen met haar dochter van 6 om iets voor 08.00 uur vanaf haar huis aan het Leerdamhof naar het Holendrechtplein. Rond hetzelfde moment, om 07.59 uur, steekt er vlak bij de school een fietser de straat over.

Onbekende fietser in tunnel

De fietser, op een damesfiets en gekleed in een regenpak stapt af in het tunneltje onder de Holendrechtdreef. Daar wacht hij of zij een poosje tussen de pilaren. Terwijl Rosleny nog onderweg is naar de basisschool van haar dochtertje, zet de onbekende de fiets nog even ergens anders neer, maar blijft wel in de tunnel staan achter de pilaren aan de kant van het fietspad.

Onbekende fietser volgt Rosleny

Om 08:12 uur neemt Rosleny bij de basisschool afscheid van haar dochter. Ze fietst via dezelfde route terug naar huis, maar lijkt niet te merken dat ze eenmaal door de tunnel wordt gevolgd. Want als zij weer rechtsaf slaat, richting de Vomar, komt even later ook de onbekende fietser in beweging. Net als Rosleny slaat de fietser ook rechtsaf om over de stoep, net als Rosleny rechtdoor het beeld uit te fietsen.

Gedrag van onbekende fietser

Gezien het gedrag van de fietser verdenkt de politie diegene van betrokkenheid bij de dood van Rosleny Magdalena. De politie wil meer over die fietser weten. Diegene kan bijvoorbeeld ook iemand anders hebben ingeseind dat zij eraan kwam.

Signalement onbekende fietser

Op basis van de beelden is niet uit te sluiten dat het om een vrouw gaat. Ook de huidskleur, kleur haar en haardracht is onbekend. De politie hoopt dat iemand aan de hand van het postuur, de fiets en misschien wel het regenpak de fietser toch kan herkennen.

Hij of zij droeg een donkere broek en donkere schoenen met witte zolen en over de linker schouder een donkere schoudertas.

Omafiets en regenpak onbekende fietser

De fietser fietste op donkerkleurige omafiets, met zowel voor- als achterop een bagagedrager. Aan het stuur zit een frame, bedoeld om een fietsmand aan op te hangen.

Tips over het merk regenpak of waar het verkocht wordt zijn ook welkom.

Motief

Het motief voor dit schietincident is een paar maanden later nog onduidelijk. De politie houdt er nog steeds rekening mee dat het om iets persoonlijks ging en dat het een bekende van haar is geweest. Informatie over haar en mogelijke aanleidingen is dan ook nog altijd welkom.

Beloning

Door de Hoofdofficier van Justitie in Amsterdam is er een bedrag van 15.000 euro gereserveerd voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van deze zaak.

Vragen