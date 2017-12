Diefstal groot geldbedrag uit kluisje

De politie is op zoek naar een man die op 26 mei een groot geldbedrag heeft gestolen vanuit een kluisje van een bedrijfsruimte in een restaurant bij Amsterdam-Centraal.

Omschrijving

Een medewerker had het geldbedrag, enkele duizenden euro’s, voorafgaand aan zijn werkdag opgenomen bij zijn bank. Hij zou de volgende dag nieuwe spullen voor zijn interieur gaan kopen. Het vermoeden bestaat dat meer mensen hebben geweten dat het geld in de kluis lag, want op camerabeelden is te zien dat iemand het kluisje leeghaalt. Uitgebreid onderzoek heeft nog niet duidelijk gemaakt wie deze man is. Hij is zeer herkenbaar in beeld.

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie? Vul uw informatie dan in via het onderstaande tipformulier. U kunt ook bellen met de Opsporingstiplijn via: 0800-6070. Anoniem bellen kan naar: 0800-7000. Via het formulier op www.meldmisdaadanoniem.nl kunt u ook anoniem uw tip achterlaten.