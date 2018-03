Overval op zonnestudio

Op maandagavond 9 oktober wordt een zonnestudio in het Dijkcentrum (winkelcentrum) in Roosendaal overvallen.

Omschrijving

Een jongeman loopt tegen acht uur de zaak in met een groot kapmes. Hiermee bedreigt hij de medewerkster en eist geld. Zij geeft af wat er is en daarmee gaat de overvaller er weer vandoor. In Bureau Brabant een reconstructie van deze zaak en we laten een compositietekening van de dader zien.