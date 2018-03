Diefstal ván en pinnen mét bankpas in Nieuwegein

Iemand steelt op het Kauwenhof door middel van een babbeltruc de bankpas van een vrouw. Even later neemt een man met de bankpas van het slachtoffer geld op bij een automaat aan de Passage. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van het YouTube-kanaal van AVRO's Opsporing Verzocht. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 20 maart 2018, Al eerder besteedde RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld aandacht aan de zaak. Dat was in de uitzending van 22 november 2017.

Het gebeurt op zaterdagmiddag 24 juni 2017. Een vrouw doet samen met haar man boodschappen bij de supermarkt aan het Kauwenhof. Ze rekent af en stopt daarna haar bankpas in haar portemonnee en die stopt ze in haar tas. Dan lopen ze naar hun auto. De vrouw legt haar tas op de passagiersstoel.

Truc

Als ze hun boodschappen achter in de auto laden komt een man in een net pak op hen af. Hij heeft een wegenkaart bij zich en vraagt of ze Italiaans spreken. Dat is niet het geval. Vervolgens begint de man druk te gebaren. Zo houdt hij het echtpaar een paar minuten bezig. Het is een afleidingsmanoeuvre, want intussen wordt op de één of andere manier de bankpas van de vrouw gestolen.

Als hij weg is, houdt het echtpaar er een raar gevoel aan over en als de vrouw in haar portemonnee kijkt, ziet ze dat ze haar bankpas mist. Ze rijden snel naar huis, bellen de bank om de pas te blokkeren, maar dan is het al te laat. Er is dan al 750 euro gepind bij een automaat van de bank in de supermarkt in winkelcentrum City Plaza.

Signalement van de verdachte

lichtgetinte huidskleur

mogelijk afkomstig uit Oost-Europa

leeftijd 50 tot 55 jaar

lengte ongeveer 1,75 meter

stevig postuur

donker, golvend haar, achterovergekamd

droeg een donker, net pak.

Volgens het echtpaar is de man die hen aansprak niet dezelfde man als op de beelden van de geldautomaat, maar hun signalementen komen wel erg overeen.