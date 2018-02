In Nieuwegein en Aken pinnen met in Vianen bij inbraak gestolen pasje Laatste update: 08-02-2018 | 12:30 Zaaknummer: 2017230847 Datum delict: 27-07-2017 Plaats delict: Vianen, Nieuwegein en Aken Als de bewoners van een huis aan de Kastanjelaan in Vianen op vakantie zijn, wordt er ingebroken. De daders stelen sieraden, een jas, geld en een bankpasje. Met die pas wordt gepind in Nieuwegein en in het Duitse Aken. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

We hebben nieuw bewakingsbeeld gepubliceerd van de man die veel geld pinde met de bij de woninginbraak in Vianen gestolen pas. Voorheen hadden we alleen beeld waarop de verdachte zeer onherkenbaar was. Nu hebben we een iets beter beeld van hem.

Omschrijving Bekijk het filmpje van het YouTube-kanaal van AVRO's Opsporing Verzocht. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van dat programma van 23 januari 2018. Al eerder besteedde het tv-programma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht aandacht aan de zaak. Dat was in de uitzending van 15 november 2017. De inbraak vindt plaats op woensdagavond 27 juli 2017. Diezelfde nacht wordt er nog mee gepind. Eerst bij een geldautomaat aan het Hoog Zandveld in Nieuwegein. Later die nacht wordt er geld opgenomen in Aken en nog geen 24 uur later wordt de pas weer gebruikt in Nieuwegein. Signalement Van de pintransacties in Nieuwegein zijn bewakingsbeelden. Helaas dekt de pinner zijn gezicht af. De eerste keer dat hij pint, draagt hij de jas die hij uit de woning heeft gestolen; een zwarte jas met capuchon en een verticale rits op de rechterborst. Eén van de andere keren draagt hij onder andere een dunne blauwe jas en een ovale zonnebril. Verder is te zien dat hij een blanke huidskleur heeft.



Tijdens één van de pintransacties heeft de verdachte ook een fiets bij zich. Het gaat om een lichtkleurige damesfiets met handremmen, versnellingen en verdikte handvatten. De fiets heeft geen voorspatbord.

