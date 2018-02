Snelkraak bij supermarkt in Vianen

Laat het ons weten via het tipformulier.

Twee snelkrakers weten in te breken bij de supermarkt aan de Lijnbaan en roven de kast met sigaretten leeg. Ze nemen voor duizenden euro's aan pakjes sigaretten mee en veroorzaken een grote ravage. De politie zoekt de nog onbekende verdachten.

Omschrijving

Bekijk het filmpje van het YouTube-kanaal van AVRO's Opsporing Verzocht. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van dat programma van 30 januari 2018. Al eerder besteedde RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld aandacht aan de zaak. Dat was in de uitzending van 8 november 2017.

Het gebeurt in de nacht van maandag 17 op dinsdag18 april 2017. De mannen forceren de toegangsdeuren van het winkelcentrum aan de Aime Bonnastraat in Vianen. Vervolgens lukt het ze niet om de schuifdeuren van de supermarkt open te krijgen. Via de nooduitgang weten ze uiteindelijk toch de winkel binnen te komen.

Bijl

Met een bijl slaan ze het rolluik van de sigarettenkast bij de servicebalie stuk. Dan legen ze de schappen met sigarettten in twee grote zakken die ze hebben meegenomen. Na tweeëneenhalve minuut hebben ze genoeg sigaretten en gaan ze ervandoor.

Signalementen

Verdachte 1, de man met de bijl:

blank of lichtgetint

normaal postuur

ongeveer 1.75 meter lang

donkere jas met capuchon en lichtkleurige rits

donkere broek, schoenen en handschoenen.

Verdachte 2: