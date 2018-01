Dood Sofie Kerklaan

Omschrijving

Sofie werd in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 november rond 02.45 uur zwaargewond aangetroffen aan het Djakartaterras. Dit was de nacht na Sint Maarten. Ze lag op het trottoir. Ondanks inspanningen van hulpdiensten, is Sofie overleden aan haar verwondingen. Het is niet duidelijk wat haar is overkomen en hoe ze op het trottoir terecht is gekomen. Alle scenario’s over wat haar mogelijk kan zijn overkomen, worden onderzocht. Ook die van een noodlottig ongeval of een misdrijf. De recherche is nog altijd op zoek naar een aantal mogelijk zeer belangrijke getuigen.

Specifieke getuigen gezocht

Rond het moment dat er melding gedaan werd bij 112 is een man over het Djakartaterras gefietst. Hij kwam uit de richting van de Molukkenstraat, via de onderdoorgang over het Djakartaterras en ging in de richting van de Soembawastraat. Deze fietser kan mogelijk iets gehoord of gezien hebben wat het rechercheteam graag wil weten. Bent u die fietser of weet u wie dit kan zijn?



Ruim een uur voordat Sofie werd aangetroffen, rond 01:30 uur zijn er twee vrouwen gezien bij deze onderdoorgang. Ze waren aan het dansen bij de nijlpaarden. De politie wil heel graag weten wie dat waren of wie deze vrouwen ook heeft gezien.



Om 02:15 uur, is er iemand de trap tegenover het portiek Djakartaterras 10-18 opgelopen. Mogelijk is dit een bewoner of iemand die bij één van de woningen moest zijn. Ook die persoon kan iets belangrijks hebben gezien.

Er is door getuigen verklaard dat er die nacht harde stemmen zijn gehoord aan het Djakartaterras. Mogelijk was er sprake van een woordenwisseling of ruzie. Wie heeft daar meer informatie over?

Het onderzoeksteam wil graag spreken met iedereen die die nacht tussen 01.30 en 02.45 uur op het Djakartaterras is geweest. Via de onderdoorgang bij het Djakartaterras is de Molukkenstraat te bereiken en veel fietsers en voetgangers maken daar gebruik van. Wie is daar die nacht geweest?



Informatie kan worden doorgegeven via het onderstaande tipformulier. Bellen kan via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem bellen kan via 0800-7000. Op www.meldmisdaadanoniem.nl kan anoniem een tipformulier worden ingevuld.