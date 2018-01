Schietincident Geerdinkhof

Verdachte aangehouden voor schietincident Geerdinkhof

De recherche heeft na een intensief onderzoek op 9 januari een 40-jarige verdachte uit Amsterdam aangehouden voor een schietincident aan de Geerdinkhof. De man wordt ervan verdacht dat hij de schutter is.

Het schietincident vond plaats op de ochtend van 4 juli 2017. Een man op de fiets, de vermoedelijke schutter, werd die ochtend belaagd door twee mannen nadat hij een pakketje, mogelijk drugs, had opgehaald bij een woning aan het Geerdinkhof. Hij werd belaagd met pepperspray en de man met wie hij een afspraak had, werd bewerkt met een taser. De fietser bleek een vuurwapen te hebben en hij schoot op één van zijn belagers. Deze man, een 35-jarige Pool, werd meerde keren geraakt in zijn buik en bleef zwaargewond achter. De man raakte zeer ernstig gewond en is nog altijd herstellende van zijn verwondingen.

Het rechercheteam beschikte over camerabeelden waarop de vermoedelijke schutter te zien is. Deze beelden zijn getoond in de opsporingsprogramma’s Bureau NH, Bureau 020 en Opsporing Verzocht. De man zit vast en hij wordt op 12 januari voorgeleid bij de rechter-commissaris.