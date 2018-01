Gewelddadige mishandeling man in auto

Laatste update: 08-01-2018 | 18:10 Zaaknummer: 2017192646 Datum delict: 10-08-2017 Plaats delict: Breda

Op 10 augustus in de avond parkeert een man zijn auto vlakbij zijn huis in Breda. Hij wordt opgewacht door twee mannen die hem ernstig mishandelen terwijl hij in zijn auto zit.