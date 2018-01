Handgranaat bij uitgaansgelegenheid

Het rechecheteam is op zoek naar een vrouw die het alarmnummer 112 heeft gebeld. Zij sprak met een Surinaamse of Antilliaanse accent. Zij meldde dat er een explosief bij de club was geplaatst. Daarna verbrak zij de verbinding.

De man die de handgranaat aan de deurklink vastplakt is begin 20 jaar. Hij droeg een opvallende lichtblauwe jas met capuchon, waarschijnlijk een regenjas. Mogelijk droeg hij ook een petje onder zijn capuchon. Hij droeg een zwarte broek en witte sneakers. Zijn handlanger is ook begin 20 jaar. Hij droeg zwarte kleding en donkere handschoenen. Het leek of hij ook een petje onder zijn capuchon droeg. Deze man had een opvallende manier van lopen.

Omschrijving

Op die donderdagochtend zien medewerkers van de reinigingsdienst rond 8.30 uur tijdens het schoonspuiten van de straat, een verdacht object in de portiek van een uitgaansgelegenheid in de Amstelstraat. De politie wordt gealarmeerd en een deel van de straat wordt afgezet. Medewerkers van het Team Explosieven Verkenning (TEV) stellen vast dat het om een handgraat gaat.

Een dergelijk explosief in een drukke woon- en winkelomgeving levert gevaar op voor omwonenden en panden. Om die reden worden enkele huizen uit voorzorg ontruimd en specialisten van de EOD komen ter plaatse om de handgranaat op te ruimen.

Van de persoon die de handgranaat heeft geplaatst zijn beelden. Daarop is te zien dat hij de handgranaat in de portiek plaatst. Als hij wegloopt twijfelt hij of hij het explosief wel goed bevestigd heeft. Hij loopt terug en bevestigt de handgranaat aan de deur. Daarna vlucht hij. De recherche wil graag weten of er mensen zijn die de persoon herkennen, al dan niet aan zijn kleding. Ook komt het team graag in contact met mogelijke getuigen of mensen die meer informatie hebben over de achtergronden.