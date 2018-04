Aanranding 15-jarige

Omschrijving

Het meisje zat in een coupé met meerdere mensen. De man kwam toen bij haar zitten. Hij probeerde haar te zoenen en greep haar vast, ook in haar kruis. Om 17.53 uur stapte het meisje uit in Coevorden en de jongeman ook. Zonder dat ze het merkte is hij haar gevolgd. In de fietsenstalling heeft hij haar weer aangerand.