Vrouw steelt in winkel vergeten mobiele telefoon

Op 10 februari laat een 32-jarige inwoonster van Almelo na het afrekenen per ongeluk haar mobiele telefoon liggen bij de kassa van een winkel aan de Grotestraat.

Omschrijving

De medewerkster van de winkel vindt kort daarna de telefoon en legt hem apart. Na ongeveer een uur vraagt een andere, onbekende vrouw bij de kassa of haar telefoon misschien is gevonden. Te goeder trouw geeft de medewerkster de onbekende vrouw de gevonden telefoon, waarop de vrouw opgelucht reageert en vertrekt. De onbekende vrouw staat zeer duidelijk op bewakingsbeelden.

In eerste instantie wordt de vrouw onherkenbaar getoond. Dit geeft haar de gelegenheid zich te melden. Mocht zij dit niet doen, dan wordt zij alsnog herkenbaar in beeld gebracht.